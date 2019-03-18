Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü “Atların Günü” ile Ömer Turan’ın

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü bu yıl "Atların Günü" adlı kitabı ile Ömer Turan kazandı. Turan, ödülünü 28 Mart'ta Ankara'da düzenlenecek tören ile alacak.

Alper Akçam, Cengiz Bektaş, Adnan Binyazar, Ali Cengizkan, Bahar Gökler, Ahmet Özer ve Ferruh Tunç’tan oluşan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü Seçici Kurulu, bu yıl aday olan 56 yapıt üzerinde yaptığı değerlendirme sonucu, ödülün Ömer Turan’ın “Atların Günü” adlı kitabına verilmesini oy çokluğu ile kararlaştırdı. Ömer Turan ödülünü, 28 Mart günü Ankara’da, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Ceyhun Atuf Kansu’nun 100. doğum yılı nedeniyle resim sergisi, beste yarışması konseri, belgesel gösterimi ile birlikte düzenlenecek kapsamlı törende alacak.



ÖMER TURAN KİMDİR?

Ömer Turan, 1971’de Trabzon’da doğdu. İlk şiiri 2006’da Hayal dergisinde yayımlandı. Yazı, şiir ve söyleşileri; aralarında Kıyı, Ada, Deliler Teknesi, Kurşun Kalem, Evrensel Kültür, Patika, Sincan İstasyonu, Patika olmak üzere çok sayıda yazın dergisinde yer aldı. Belçika’da çıkan Akrostiş dergisinin Türkçe bölümü ve Yitik Ülke Yayınları’nda editör olarak çalışan Ömer Turan’ın; Üryan ve İsyan, Kedi Güzü, Dünyanın İlk Sabahı adlı şiir kitapları yayımlandı.

Turan, “Dünyanın İlk Sabahı” adlı yapıtıyla 2016’da Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Şiir Ödülü’nü almıştı.