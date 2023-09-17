Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü sahibini buluyor
Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü "Karakırmızı" adlı dosyası ile Ertuğrul Özüaydın kazandı. Ödül töreni 27 Eylül akşamı Ankara'da düzenlenecek.
1986'dan bu yana verilen Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü bu yıl “Karakırmızı” adlı dosyası ile Ertuğrul Özüaydın kazandı.
Ali Cengizkan, Bahar Gökler, Ahmet Özer, Ferruh Tunç ve İlyas Tunç'tan oluşan ödül seçici kurulu, Ertuğrul Özüaydın'ın yapıtını oybirliği ile ödüle uygun buldu.
Ödül töreni 27 Eylül saat 18.00’da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu’nda yapılacak.
ERTUĞRUL ÖZÜAYDIN KİMDİR?
1957'de Eskişehir'de doğan Ertuğrul Özüaydın, işletme mezunu. İlk şiiri Eskişehir'de çıkan Sakarya gazetesinde yayımlandı. 2002'de Patika dergisi yazı kuruluna katıldı. Halen aynı dergide genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Yurtdışında çeşitli dergi ve seçkilerde şiirleriyle yer aldı, uluslararası festivallere katıldı, bildiriler sundu.
Özüaydın, Dil Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çağdaş Türk Dili dergisinin yayın yönetmenidir. Yalnızlık Özgürdür, Fesleğen Öğüdü, Eksilir Söz, Yüzışığı, Kalırsa Şiir Kalır, Sokak Kapısı, Dilden Şiire Şiirden Dile adlı yapıtların yazarıdır.