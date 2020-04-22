Ceylan Ertem konserleri özledi

Başarılı sanatçı Ceylan Ertem, dinleyicileriyle buluşmayı çok özlediğini belirterek, "Asıl iyi hissettiren seyirci ile göz göze gelebilmek ve dinleyiciyken de diğer dinleyenlerle birlikte kol kola olabilmek. Çok yakında yeniden böyle buluşabilmeyi umuyoruz” dedi.

Red Bull Sunar: Evde Çal canlı konserler serisinin son konuğu Ceylan Ertem oldu. Ertem, konser sırasında Performans sırasında takipçilerinin sesi açması için yazdığı yorumlara karşılık veren sanatçı, “Volume'ler yetmiyor. Komşular lütfen kusura bakmasın” diyerek şaka yaptı. Ertem binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında, ‘Kovdum,', ‘Kaçıncı Yarın', ‘Adem Olan Anlar', ‘El Adamı' ve ‘Zalim' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Canlı yayını takip edenlere “Sizler de lütfen oturduğunuz yerden bu şarkılara eşlik edin” çağrısında bulunan başarılı sanatçı, dinleyicilerle birlikte konserde buluşmayı çok özlediğini dile getirdi.



‘BİRAZ ESKİ KAFALIYIM SANIRIM’

Artırılmış gerçeklik (AR/VR) uygulamaları ile konser deneyimi üzerine yorum yapan sanatçı, “Ben biraz eski kafalıyım sanırım. Ne bir müzisyen ne de bir dinleyici olarak sıcak baktığım bir şey değil. Çünkü asıl iyi hissettiren seyirci ile göz göze gelebilmek ve dinleyiciyken de diğer dinleyenlerle birlikte kol kola olabilmek. Çok yakında yeniden böyle buluşabilmeyi umuyoruz” yanıtını verdi.