Ceylan Ertem: “Umuyorum ki kalbi esmerler çıkmasın karşınıza”

Ceylan Ertem, önceki gece Jolly Joker Vadistanbul’da hayranlarıyla buluştu. Konserinin ilk yarısını Neşet Ertaş’ın “Gel Sevelim” türküsü ile bitiren Ertem büyük tezahürat ve alkış gelince “Alkışlarınız Neşet Ertaş’ın ruhuna gitsin” diyerek büyük ustayı andı.

Konserinin ikinci yarısına hızlı bir giriş yapan Ceylan Ertem, hareketli şarkılar söyleyerek herkesi ayağa kaldırdı. Konser aralarında kendisini izlemeye gelenler ile sohbet de eden Ertem “Sıla Gençoğlu’nu çok seviyoruz. Şimdi söz müziği ona ait olan bir parçayı seslendireceğim. Umuyorum ki kalbi esmerler çıkmasın karşınıza arkadaşlar.” diyerek “Esmer” parçasını kendine has yorumuyla seslendirdi.