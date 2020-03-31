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Ceylan Ertem’den Sezen Aksu sürprizi
Ceylan Ertem’den Sezen Aksu sürprizi
#EvdeKalFest, #KendineHas konser serisinde dinleyicilerle internet üzerinden buluşan Ceylan Ertem, Sezen Aksu’nun kendisine bir parça verdiğini, ve şarkının adının da “Datlım Kıymatlım” olduğunu belirtti. 
Kültür Sanat 31 Mart 2020 - 11:13

Instagram hesabı üzerinden dinleyicileriyle buluşan Ceylan Ertem, dinleyicilerine müzik ziyafeti yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren Ceylan Ertem, bir de müjdeli haber verdi.

Sevilen şarkıcı, Sezen Aksu'nun kendisine bir şarkı verdiğini açıkladı: “Sezen Aksu ile geçenlerde bir buluşma gerçekleştirdik. Size ulaştıracağı harika şarkıları dinletti. Sezen Aksu hayranlarına da haber olsun. Bana da bir tane şarkı verdi. Belki yakında onu da sizinle paylaşırım. Bana verdiği şarkının adı Datlım Kıymatlım. Umarım paylaştığımda siz de seversiniz ve yazın bu salgını atlatmış olursak hep beraber söyleriz.”

#EvdeKalFest, 1 Nisan Çarşamba günü, yerli alternatif sahnenin önde gelen ekiplerinden Dolu Kadehi Ters Tut ile devam edecek.

Festival programı şöyle: 

1 Nisan Çarşamba: Dolu Kadehi Ters Tut
3 Nisan Cuma: Fatma Turgut & Can Baydar
4 Nisan Cumartesi: Vera

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