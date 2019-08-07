Ceza çocuklar ile kamera karşısında

Norm Ender’in Ben Fero ve Ezhel’e yönelik diss attığı Mekanın Sahibi şarkısının ardından Killa Hakan, Ben Fero ve Ezhel ile Fight Kulüp şarkısında yer alan ve gündeme oturan Ceza, bu kez çocuklar ile birlikte kamera karşısına geçti. Yeni çizgi filmleri, internet sitesi ve oyunlarını çocuklarla buluşturan Cartoon Network için “Çizgi Film Gurmeleri” isimli bir şarkı üreten Ceza, klipte de çocuklar ile birlikteydi. Çocuklar için bir rap şarkısı yapmanın hayali olduğunu söyleyen Ceza, şu ifadeleri kullandı:

“Cartoon Network ile “Yeni Cartoon Network'ü denediniz mi?” isimli imaj kampanyası için bir araya geldik. Ben de uzun zamandır çocuklar için bir şarkı yapmak istiyordum. Bu sebeple iş birliğimiz bir hayal ortaklığına dönüştü. Ritmi ve sözleri ile çocukların dünyasını çok iyi anlattığımıza inanıyorum bu yüzden de şarkıyı çok seveceklerine eminim” dedi.

İŞTE, YOUTUBE’DA ‘ÇİZGİ FİLM GURMELERİ’ İSMİYLE YAYINLANAN KLİPTEN GÖRÜNTÜLER