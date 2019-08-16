Cezaevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘cezaevi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Cezaevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘cezaevi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘cezaevi’dir. Cezaevi mi, ceza evi mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘cezaevi'dir.

CEZAEVİ NE DEMEK: Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpus, mahpushane, mapus, dam, kodes, mahbes.

CEZAEVİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “cezaevi mi, ceza evi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı cezaevi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

ceza evi (Yanlış kullanım)

cezaevi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Cezaevine düştükten sonra ailesi perişan oldu.”