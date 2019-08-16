Cezaevi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘cezaevi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘cezaevi'dir.
CEZAEVİ NE DEMEK: Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpus, mahpushane, mapus, dam, kodes, mahbes.
CEZAEVİ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “cezaevi mi, ceza evi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı cezaevi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
ceza evi (Yanlış kullanım)
cezaevi (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Cezaevine düştükten sonra ailesi perişan oldu.”