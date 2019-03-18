Cezmi Baskın yeni oyun için imajını değiştirdi

Cengiz Toraman’ın yönetmenliğinde ve İzmir Halk Tiyatrosu ekibi ile birlikte hazırlanan oyunda, Picasso'nun hem sanatından hem de kendi yaşamından kesitler sunulurken, insan kalmanın daha da zorlaştığı karanlık ve baskıcı dönemlerde sanatçı olmanın zorluklarına değiniliyor.

‘BİR SANATÇININ BİN YÜZÜ VARDIR’

Picasso gibi büyük ve değerli bir sanatçının hayatından izler taşıyan bu oyunda oynadığı için heyecanlı olduğunu söyleyen Baskın, oyun için imaj değiştirerek bıyıklarını da kestirdi. Seyirciyi şaşırtsa da zaman zaman bıyıklarını kestiği dönemler olduğunu hatırlatan ünlü oyuncu, “Rol icabı bıyıklarımı kesmem gerekti ve kestim. Bu tarz değişikliklere her zaman açığım. Bir insanın bir yüzü, bir sanatçının ise bin yüzü vardır” dedi.

‘SANAT HAYATIN TA KENDİSİDİR’

Özellikle komedi rollerinde izlemeye alışık olduğumuz usta sanatçı, rol seçimlerinde özellikle böyle bir ayrımı olmadığını ise “Ben oyuncuyum ve her türlü rolü oynarım. Kendimi kısıtlamam ve farklı karakterler yaratmayı severim. Sanat, hayatın ta kendisidir! Hayatın kendisini yansıtan bir oyuncu olmayı tercih ederim. O yüzden komedi ya da dram diye katı bir ayrımım yok” sözleriyle açıkladı. İzmir Sanat Sahnesi'nde seyircisiyle buluşan “Bir Picasso Lütfen” oyunu, yakın zamanda Türkiye turnesine de çıkmaya hazırlanıyor.