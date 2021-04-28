Chadwick Boseman’ın ailesinden açıklama: “Oscar ödüllerine çok fazla değer vermiyordu”

Bu yıl 93. defa düzenlenen Akademi Ödülleri'nde en dikkat çeken kategorilerden biri de en iyi erkek oyuncuydu. Kategori adayları arasında Chadwick Boseman öne çıkarken bu yıl BAFTA'dan da ödülle dönen Anthony Hopkins ödüle layık görülen isim oldu.

Oscar gecesinde Hopkins'in ödülü kabul etmek için Zoom'dan katılmasına izin verilmemesi, herhangi bir konuşma yapılmaması ve Boseman ile ilgili bir konuşmanın geçmemesi ise dikkat çekti.

OSCAR’I TAKINTI HALİNE GETİRMEDİ

Chadwick Boseman'ın kardeşi Derrick Boseman, The Independent'a konuşarak konuya açıklık getirdi. Boseman, adaylar arasında yer alan tüm aktörlerin mükemmel olduklarını ve ödülü hak ettiklerini belirtirken, kardeşi Chadwick'in adının anılmamasından ailecek üzüntü duymadıklarını söyledi. Ayrıca Derrick Boseman, Chadwick'in Oscar'lara pek fazla değer vermediğini, bir kampanya olarak tanımladığını belirtti:

“Oscar, onun için bir başarıydı ama asla bir takıntı olmadı.”

ZOOM İLE KATILMASINA İZİN VERİLMEDİ

The Father'daki rolüyle ödüle layık görülen Anthony Hopkins ise ödül töreninden sonraki sabah, Boseman’ı da anan bir teşekkür notu paylaştı: “83 yaşındayken bu ödülü almayı beklemiyordum, gerçekten almadım da zaten. Akademiye çok minnettarım, teşekkür ederim. Aramızdan çok erken ayrılan Chadwick Boseman’a da saygılarımı sunmak istiyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten beklemiyordum, kendimi çok ayrıcalıklı ve onurlu hissediyorum, teşekkür ederim.”

Akademi Ödülleri Boseman’a gecede kayıtsız kalmış gibi görünse de adaylara verilen Oscar hediye çantalarında Chadwick Boseman’ın anısını yaşatacak bir NFT’ye yer vermişlerdi.

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