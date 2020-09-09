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Chadwick Boseman’ın menajeri: İnsanları telaşlandırmak istemedi
Chadwick Boseman’ın menajeri: İnsanları telaşlandırmak istemedi
Geçen ay kolon kanserine yenik düşen Chadwick Boseman'ın menajeri Micheal Greene, oyuncunun kanser tanısını neden sakladığını açıkladı. Greene, Boseman'ın insanları telaşlandırmak istemediğini vurguladı.
Kültür Sanat 9 Eylül 2020 - 10:40

Black Panther filminin sevilen yıldızı Chadwick Boseman, geçen ay 43 yaşında kolon kanserinden hayatını kaybetmişti. Boseman’ın yakın arkadaş çevresi ve ekibi, aktörün kanser savaşı verdiğinden haberdardı. Ancak ünlü aktör, kanser tanısını basına duyurmamış, tedavi esnasında verdiği kilolarla sevenlerini endişelendirmişti.

“ANNESİNDEN ÖĞRENDİĞİ DERSLERE DAYANIYOR”

Boseman’ın menajeri Micheal Greene, ünlü aktörün kanser tanısını daha fazla kişiye söylememesinin nedenini açıkladı. Menajer Greene, bunu Boseman’ın annesi Carolyn’den öğrendiği derslere dayandırdığını söyledi.

Greene, “Annesi ona hep insanları kendisi için telaşlandırmamayı öğretti. Aynı zamanda herkesin bu işte bir şeylerle kafayı bozduğunu hissediyordu. Boseman çok kapalı bir kişiydi” dedi.

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