Channing Tatum ile aynı filmde rol alan Salma Hayek olaylı dans sahnesini anlattı

Channing Tatum’un rol aldığı meşhur seri Magic Mike’ın son filmi Magic Mike: Son Dans’ta ünlü oyuncu Salma Hayek de rol alıyor. Ancak Hayek’in bir sahnesi neredeyse felaketle sonuçlanacakmış.

Jimmy Kimmel Live! programına konuk olan oyuncu, Steven Soderbergh’in yönettiği filmdeki dans sekansından bahsetti. Hayek, sahnede baş aşağı durduğunu ve yön duygusunu da kaybetmesinin etkisiyle sorun yaşadığını anlatıyor:

“Yapmam gerekeni yapmadım, bu yüzden provada, baş aşağı gittim, neredeyse kafamı çarpıyordum. Tatum pantolonuma tutundu ama gerçekten endişelendim çünkü pantolonum çıkıyordu ve o anda iç çamaşırım var mı yok mu hatırlayamadım. Bu yüzden, başımı korumak için ellerimi koymak yerine, sadece pantolona tutundum. O, ‘Ellerini kaldır’ diyor, ben de ‘Hayır, hayır, hayır, hayır’ diyorum.”

Daha önce Tatum da Salma Hayek ile aynı sahnede olmanın garip olduğunu, kendisinin ilk aşkı olduğunu söylemişti: “Yani, o benim ilk aşıklarımdan biriydi.”

“Neredeyse ölüyordum” diyen oyuncuya filmde Tatum ile birlikte Ayub Khan Din, Jemelia George, Juliette Motamed, Vicki Pepperdine, Gavin Spokes, Catilin Gerard, Christopher Bencomo ve Nas Ganev gibi isimler de eşlik ediyor.