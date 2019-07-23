Charlie Chaplin’in filmi orkestra ile şenlendi

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’ün ilk uluslararası festivali, “KADFEST Uluslararası Kadıköy Festivali’ni hayata geçirdi. Film, Sahaf, Çizgi ve Caz festivallerinin ilk kez bir araya geldiği festival 22 Temmuz´da “Yıldızlar Altında Sinema” ile Kalamış Park’ ında başladı. KADFEST kapsamında düzenlenen “Yıldızlar Altında Sinema Haftası”nda Kadıköy Belediyesi Sinematek/ Sinema Evi, Türkiye´de bir ilk gerçekleştirildi. Sinemanın unutulmaz ismi Charlie Chaplin´in Yumurcak (The Kid) filmi, Türkiye’de ilk kez açık havada orkestra müziği eşliğinde gösterildi. Chaplin’in bestesi, Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası tarafından çalındı. Bu unutulmaz geceye katılmak isteyenler erken saatte gelerek sandalyeleri doldurdu, piknik sandalyelerini sıraladı. Bazıları ise çimenlere oturdu. 7’sinden 77’sine yüzlerce kişi alanı doldurdu.

(DHA)