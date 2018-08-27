Charlie Hunnam rolü için 17 kilo verdi

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“Kral Arthur: Kılıç Efsanesi” filmi ve “Sons of Anarchy” dizisiyle dünya çapında şöhrete ulaşan İngiliz oyuncu Charlie Hunnam, önümüzdeki Ekim ayında vizyona girecek olan Papillon filmi için 17 kilo verdi.

1973 yılında ilk kez izleyicilerle buluşan ve Steve McQueen ve Dustin Hoffman’ın başrolünde olduğu film yeniden çekildi. Gerçek bir yaşam hikayesinden sinemaya uyarlanan bir filmde Hunnam'ın rol arkadaşı Rami Malek.

Film, bir hapishaneden firar etmeye çalışan iki mahkumun öyküsünü anlatıyor.