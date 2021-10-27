Charlize Theron, Covid aşıları için çağrıda bulundu: Daha adil dağıtılmalı
Charlize Theron, Dünya Sağlık Örgütü'nün gelecek yıl gezegenin yüzde 70'ini aşılama hedefine ulaşmak istiyorsak, ülkelerin aşıları paylaşmaya başlaması gerektiğini söylüyor.
Sosyal adalet örgütü Ford Vakfı’na katılan oyuncu, Dünya Ticaret Örgütü’nün aşı patentleri konusunda bir feragat üzerinde anlaşmasını istiyor. böylece ülkeler kendi aşılarını üretebilir.
BBC’den Pumza Fihlani’ye konuşan Theron, Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 5’inin aşılandığı bazı ülkelerin destek programlarını da sorguladı.