Charlize Theron’un başrolünde olduğu The Old Guard’ın fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Gina Prince-Bythewood’un üstlendiği, senaryosunu Greg Rucka’nın yazdığı The Old Guard’ta Charlize Theron, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts ve Chiwetel Ejiofor yer alıyor.



FİLMİN KONUSU

Andy (Charlize Theron) isimli bir savaşçı önderliğinde birbirine sıkı sıkıya bağlı paralı askerler, sebebini bilmedikleri bir ölümsüzlüğe sahiptir. Yüzyıllardır ölümlülerin dünyasını koruma mücadelesi veren ekip, acil bir görev için çağrıldığında bir anda ifşa olur. Ekip, güçlerini kopyalayarak para kazanmayı amaçlayanların tehdidiyle karşı karşıya kalır. Andy ve gruba yeni katılan Nile (Kiki Layne) isimli asker, grubu içinde olduğu tehlikeden kurtarmanın mücadelesini verecek. Greg Rucka'nın çok sevilen çizgi romandan uyarlanan ve Gina Prince-Bythewood (LOVE & BASKETBALL, IŞIKLAR ALTINDA) tarafından yönetilen THE OLD GUARD, ölümsüzlüğün göründüğünden daha zor olduğunu gösteren, cesur ve aksiyon dolu bir öyküye sahiplik ediyor.