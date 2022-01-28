Chester Üniversitesi, Harry Potter için uyarı yayınladı

Chester Üniversitesi, Harry Potter, Açlık Oyunları ve Kuzey Işıkları için uyarı ekledi. Üniversite, JK Rowling'in ilk Harry Potter kitabını okuyan öğrencilerde cinsiyet, ırk, cinsellik, sınıf ve kimlik hakkında zor konuşmalara yol açabileceğini iddia ederek bir uyarı yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Chester Üniversitesi’ndeki İngilizce bölümü, yeni öğrencilerin Harry Potter ve Felsefe Taşı’nı okumasını gerektiren “Edebiyat Yaklaşımları” modülü için alarm verdi. Kurs lideri Dr Richard Leahy’in de daha önce transgender hakları konusundaki görüşleriyle dikkat çeken Rowling’i eleştirdiği ortaya çıktı.

Uyarı, Suzanne Collins’in Açlık Oyunları ve Philip Pullman’ın Kuzey Işıkları’nı içeren üç kitabın altında görünüyor.

Ancak uyarı bugün Tory Milletvekili Andrew Bridgen tarafından eleştirildi: “Çocuklar, herhangi bir başarılı hikâyede karakterlerin zorluklarla yüzleşmek zorunda olduğunu anlarlar. Çocuklar ve gençler inanılmaz derecede dirençli. Üniversitelerin saçma sapan uyarılarla onları bu dayanıklılıktan yoksun bırakmaya çalışması gerçekten çok üzücü.”

GENÇ YETİŞKİNLER İÇİN ZORLAYICI

Uyarı, üniversitedeki birinci sınıf öğrencilerine yönelik çevrimiçi bir el kitabının alt kısmında, okumaları gereken üç setin altında yer alıyor: “Bu modülde genç yetişkinlere yönelik bir dizi metin üzerinde çalışıyor olmamıza rağmen, bunlara uyguladığımız teorilerin doğası cinsiyet, ırk, cinsellik, sınıf ve kimlik hakkında bazı zorlu konuşmalara yol açabilir. Bu konular nesnel, eleştirel ve en önemlisi saygıyla ele alınacaktır. İçerikle ilgili herhangi bir sorunu olan varsa, onları bilgilendirmek için lütfen modül lideriyle iletişime geçin.”

Haziran 2020’de “kadınlar” yerine “âdet gören insanlar” kelimelerini kullanan Rowling dikkatleri çekti. Daha sonra tutkulu bir makalesinde transfobi suçlamalarına karşı kendini savundu ve insiyet kimliği konularında konuşmaya devam etti.

Daniel Radcliffe ve Emma Watson da dahil olmak üzere Harry Potter filmlerinin birçok yıldızı, Rowling’i sert bir şekilde eleştirdi.

ROWLİNG’İ ELEŞTİRENLER ARASINDAYDI

Leahy de Rowling’i eleştirenler arasında yer alıyordu. Mart 2019’da şunları yazdı: “JK Rowling, en iyi arkadaşım olmadığını ortaya koyuyor.”

Modülünün altındaki uyarı, Shakespeare, Charlotte Brontë ve Arthur Conan Doyle’un eserleri de dahil olmak üzere başka hiçbir okuma listesinde yer almıyor. Ancak Chester, paragrafın “genel” olduğunu ve Harry Potter veya diğer iki kitapla bağlantılı olmadığını iddia etti.

Bir sözcü şunları söyledi: “Edebiyat okuyanlar, insanlığın tüm sorunları, zorlukları ve karmaşıklığıyla karşılaşmayı beklemeli. Üniversite olarak bunları tartışmaktan kaçınmak yerine teşvik ediyoruz. Kişisel ilgisi nedeniyle özellikle zor olan herhangi bir şey varsa, öğrencilerin bireysel olarak öğretmenlerle konuşma fırsatına dikkat çekmek için elbette okuma listelerimize genel bir paragraf ekliyoruz. Eğitmenler, ara sıra ihtiyaç duyulan uzman desteğine öğrencileri nasıl yönlendireceklerini bilirler, ancak çoğu zaman öğretici veya seminer tartışması, bir öğrencinin bir konuyu bağlama oturtması için yeterlidir. Seçtiğiniz örnek paragraf, üç metne özgü olmaktan ziyade geneldir.”

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