CHP İstanbul’dan corona günlerinde öykü yarışması

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Korona günlerinde umut” konulu öykü yarışması için başvurular başladı. Yarışmaya katılmak için son başvuru tarihi 30 Haziran 2020.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, salgın günlerinde artan kaygı ve karamsarlık duygularını edebiyat yoluyla umuda dönüştürmek için “Korona günlerinde umut” konulu öykü yarışması düzenledi. CHP, öykü yarışmasıyla ilgili yaptığı açıklamada “Amacımız, yarına olan umutlarımızı arttırmak, yaratıcılığımızı ortaya çıkarmak ve zamanımızı daha anlamlı daha faydalı hale getirmektir” ifadeleri kullanıldı.

Öykü yarışmasına katılmak isteyenler 30 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Yarışmada dereceye girenler, 25 Eylül 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu birinciye 100, ikinciye 75, üçüncüye 50, Başarı Ödülü'ne değer görülen eserin sahibineyse 10 kitap hediye edilecek. Ödüller, 2020 yılı Ekim ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

İŞTE, JÜRİ

CHP İstanbul Öykü Yarışması'nın seçici kurulunda yer alan isimler ise şöyle: Doğan Hızlan, Adnan Özyalçıner, Prof. Dr. Jale Parla, Bakı Asiltürk, İbrahim Dizman, Levent Turhan Gümüş ve Ahmet Bozkurt.