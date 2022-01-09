CHP lideri Kılıçdaroğlu: Sanatçıları baş tacı etmemiz lazım

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bize umut veren sanat ve sanatçılardır. Onları baş tacı etmemiz lazım" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilerek 2.’si düzenlenen Geleneksel Öykü ve Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni, Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, milletvekilleri Zeynel Emre ve Tuncay Özkan da katıldı.

Yarışmada Murat İbranoğlu’nun Kız Kulesi fotoğrafı birinciliği, Ömer Şahin’in İstiklal Caddesi fotoğrafı ikinciliği, Fatma Demir’in Beykoz fotoğrafı ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödüllerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takdim etti. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Sanatın ne kadar güçlü bir argüman olduğunu biliyoruz. Bazen sanat; sevgide, düşüncede yoğunluktur. Sanatçı dünyanın en güçlü insanıdır. Sanatçı bir eseriyle tüm dünyaya adını duyurabilir. O nedenle sanata yumuşak güç diyorlar. Bir yazarımızın Nobel Ödülü alması, ülkemizin ismini tüm dünyaya duyurabilir. Fotoğraf sadece kişiye özgü değil. Fotoğrafın aldığı tüm alanı gözlemleyebilirsiniz. Şiir ise tüm duygularımızı aktarır. Sanat aslında bir umuttur. Sanat o kadar güçlüdür ki bazen yöneticiler tarafından yasaklanır.

– Bir sinema ve fotoğraf karesinin yasaklanması, yöneticilerin korkularının gün yüzüne çıkması demektir. Bize umut veren, geleceğimizi belirleyen sanat ve sanatçılardır. Çünkü sanatçılar dünyanın en güçlü insanlarıdır. İstanbul'da yaşamak kültürünü almak ayrı bir olay. Çok zengin bir kültüre sahip. Zaman zaman felsefeci ve edebiyatçılarla bir araya gelmek isterim. Keşke bütün siyasetçiler sanatçılarla bir araya gelse. Bize umut veren sanat ve sanatçılardır. Onları baş tacı etmemiz lazım. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Politikacılar genelde sanatçılara değer vermez. Biz yine de onlara değer verelim.