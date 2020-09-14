CHP’li vekil Sevda Erdan Kılıç: Corona virüsü müzikle mi bulaşıyor?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında gece 24.00'ten sonra kafe, bar, restoranlarda her türlü müzik yayınının yasaklanması, eğlence sektörünü vurdu. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, pandemide müzik sektörüne üvey evlat muamelesi yapıldığını belirterek, “Alışveriş merkezlerinde, toplu taşımalarda, mitinglerde, Ayasofya’da, sahillerde bulaşmayan virüs sanki sadece müzik sektöründe mi bulaşıyor?” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sanatçılar ile müzik ve eğlence sektörü çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadığı sorunlara vurgu yaparak, “Haziran ayında başlayan yeni normalleşmeyle birlikte ekonomik kaygılardan dolayı turizm sektörü başta olmak üzere AVM'ler, restoranlar açılarak, seyahat kısıtlamaları kaldırılmıştı. Hatta vatandaşı teşvik etmek adına kamu bankalarından tatil kredileri verildi, hava yolu ile yolcu taşımacılığında ve konaklama hizmetlerinde KDV oranı yüzde 1'e kadar indirildi. Ancak bu ekonomik hassasiyet, müzik sektörü için gösterilmedi” dedi.

‘DEVLET SEKTÖRE OMUZ VERMELİ’

“Alışveriş merkezlerinde, toplu taşımalarda, mitinglerde, Ayasofya'da, sahillerde bulaşmayan virüs sanki sadece müzik sektöründe bulaşıyormuş gibi bir algı yaratıldı” ifadelerini kullanan Kılıç, şöyle sordu: “Virüs müzik dalgasıyla mı yayılıyor da sadece bu sektöre yasak getiriyorsunuz? Devlet, müzik sektöründeki kayıpları önlemek için sektöre omuz vermelidir. Devlet bu zamanda sanatçının, söz yazarı-besteci ve yorumcunun yanında olmayacak da ne zaman olacak?”

Kılıç, bu zor günlerde, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan konserlerle birtakım yandaş şarkıcılar için çıkar sağlandığını ancak sektörün geri kalanının tamamen unutulduğunu ifade ederek, “Yandaşın olmadığı müzik sektörü taş mı yesin?” diye sordu.

‘BÜTÜN PAYDAŞLAR EKONOMİK ZORLUKTA’

Müzik sektörü emekçilerinin Haziran ayında başlayan normalleşmeyle birlikte hiçbir kazanım elde edemediği gibi mevcut ekonomik durumunu da koruyamadığını söyleyen Kılıç, “Sanatçısından, sesçisine, ışıkçısından, organizatörüne kadar sektörün bütün paydaşları ekonomik buhrana girmiş, zincirin en önemli halkası olan ‘organizasyon' kısmı ellerinden alınarak yasaklanmıştır” diye konuştu.

‘FONDA BİRİKEN PARA AKTARILSIN’

Kılıç, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca üretilen, ithal ya da ihraç edilen kaset, CD, DVD gibi kopyalamaya imkan sağlayan araçlardan yapılan yüzde 3'lük kesintinin, “Özel Kopyalama Harcı” adı altında bir fonda toplandığını hatırlattı, fonda biriken bu paraların ilgili meslek birlikleri aracılığıyla zor durumda olan üyelere ödenmesi gerektiğini savundu.