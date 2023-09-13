Chris de Burgh 26 Ekim’de İstanbul’da

İrlandalı pop rock şarkıcısı Chris de Burgh, 26 Ekim'de İstanbul'da konser verecek.

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Chris de Burgh, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek konserde 1970’lerden bugüne unutulmayan şarkılarının yanı sıra klasikleşen “The Lady in Red”, “Don’t Pay the Ferryman”, “Missing You” ve “The Traveller” adlı eserlerini de seslendirecek.

Gerçek adı Christopher John Davison olan sanatçı, 15 Ekim 1948’de Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya geldi. Babası askeri diplomat, annesi sekreter olan sanatçının çocukluğu, babasının işleri nedeniyle Malta, Nijerya ve Zaire’de geçti.

Chris de Burgh, 1974’te profesyonel müzik hayatına başladı. Sanatçının “Lady in Red” ve “The Traveller” şarkıları, İngiltere başta olmak üzere 24 ülkede uzun süre bir numarada kaldı ve satış rekorları kırdı.

Chris de Burgh, 200’ün üstünde platin ve altın plak ödülü kazandı. Sanatçının şarkıları dünya listelerinde defalarca bir numaraya yükseldi ve 1990’lı yıllarda radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi.

Şarkı sözü de yazan sanatçının çok sayıda eseri Britanya’da Top 40’ta yer aldı. (AA)