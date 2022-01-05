Chris Evans, efsanevi dans ikonunu canlandırmak için hazırlanıyor

Deadline'ın haberine göre Chris Evans, Gene Kelly rolü için hazırlanıyor. Henüz filmin ismi belli değil, ancak film; Aviator, Skyfall, Son Samuray, Spectre gibi filmlerin yazarı John Lohan tarafından kaleme alınacak.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un başarılı aktörü Chris Evans, Marvel Sinema Evreni’nde ismini parlattıktan sonra yeni ve farklı projelerle kariyerine devam ediyor. Evans, bir zamanların dans ikonu ve Hollywood’un başarılı ismi Gene Kelly’i canlandırmaya hazırlanıyor.

John Logan’ın kaleme aldığı hikâye; 1952’de MGM’de stüdyonun arazisinde çalışan 12 yaşındaki bir çocuk hakkında. O sırada bir sonraki filmi üzerinde çalışan efsanevi dansçı, oyuncu ve yönetmen Gene Kelly ile bir dostluk hayâl eder.

Evans’ın aynı zamanda Mark Kassen ile yapımcı olarak yer alacağı proje, Tom Holland’ın başka bir ünlü dansçı ve aktör Fred Astaire’i oynamak için imza attığını duyurmasının hemen ardından geldi. Steven Spielberg’in “West Side Story” versiyonunun gişede düşük performans göstermesiyle müzikaller beklenen başarıya ulaşamasa da iki yıldızın kalabalık hayran topluluğu filmlere olan ilginin fazla olabileceğini düşündürüyor.

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