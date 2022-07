Chris Evans’tan Kaptan Amerika açıklaması

10 yılı aşkın süredir beyaz perdede Kaptan Amerika olarak görünen ve Marvel Sinema Evreni hayranlarının gönlünde ayrı bir taht kuran Chris Evans, Kaptan Amerika olarak geri dönüp dönmeyeceğine dair söylentilere son verdi.

Chris Evans 2011 yılından beri Marvel Sinema Evreni’nin en favori karakterlerinden Kaptan Amerika’yı canlandırıyordu. Ancak Evans, Avengers: Endgame’de seriden ayrılmıştı.

Son zamanlarda ünlü oyuncunun, Kaptan Amerika olarak geri dönebileceğini öne süren haberlerden sonra Evans daha fazla sessiz kalamadı.

Aktör, Avengers: Endgame’de Marvel Sinema Evreni’nden (MCU) ayrıldı ve karakterinin sonunun mükemmel bir şekilde sonuçlandığını hissettiği için geri dönmekte tereddüt ettiğini defalarca dile getirdi.

Ayrıca Disney Plus dizisi The Falcon and the Winter Soldier’da, Anthony Mackie’nin Sam Wilson rolüyle Rogers’ın kalkanını yeni Kaptan Amerika olarak alacağı ortaya çıktı. Buna rağmen, Evans’ın bir şekilde geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar çıkmaya devam etti.

Ancak The Hollywood Reporter’ın “Chris Evans’ın #KaptanAmerika rolünü üstlenip üstlenmeyeceği belli değil” tweet’inden sonra Evans, “Sam Wilson, Kaptan Amerika” diye yanıt verdi ve söylentileri sona erdirdi.

Yeni filmin Julius Onah tarafından yönetileceği bildirilirken, Mackie dışında kadroda hangi oyuncuların olacağı açıklanmadı.

Evans en son, Toy Story evreninde Buzz Lightyear’ı seslendirdi.

