Chris Noth’a bir taciz suçlaması daha

Şarkıcı Lisa Gentile, Sex and the City oyuncusu Chris Noth'u cinsel tacizle suçladı. Gentile, saldırı hakkında konuşması halinde Noth'un kendisini, kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz günlerde gösteri dünyası yeni bir cinsel taciz skandalıyla sarsıldı. Sex and the City’deki Mr. Big rolüyle öne çıkan oyuncu Chris Noth cinsel tacizle suçlanmış ve kısa sürede CBS’deki dizi The Equalizer dahil olmak üzere pek çok projeden de kovulmuştu.

Noth ile ilgili yeni bir suçlama daha geldi. Şarkıcı Lisa Gentile, Noth’u tacizle suçlayan dördüncü kadın oldu.

Lisa Gentile, Manhattan’ın merkezindeki Da Marino’da buluştuktan sonra Noth’un onu zorla öptüğünü ve el yordamıyla taciz ettiğini anlattı. Gentile, Noth’la 1998’de, ikisi de restoranın müdavimleriyken tanıştığını söyledi. 2002’de bir gece, Noth’un onu evine bıraktığını ardından da onu zorla öptüğünü ve ellediğini söyledi:

“Her tarafımdan salyalar akıyordu ve ben rahatsız oldum. Ama o daha da agresifleşti.”

REDDEDİNCE TEHDİT EDİLDİ

Gentile, yaşadığı tacizle ilgili detayları paylaşırken Noth’tan kurtulunca kendisine küfürler savurduğunu da belirtti:

“Onu uzaklaştırmayı başardıktan sonra, son derece sinirlendi ve çığlık atmaya ve bana küfür etmeye başladı. Dairemden fırladı. Ertesi sabah Noth aradı ve bir önceki gece olanları anlatırsam kariyerimi mahvedeceğini, onu bir daha asla göremeyeceğimi ve kara listeye alacağını söyledi. Noth’un gücü ve kariyerimi mahvetme tehditleri yüzünden öne çıkmaktan korktum.”

Noth, hakkında çıkan iddiaları reddetmiş ve şunları söylemişti: “Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanlamasını sorgulamamak zor. Neden şimdi ortaya çıktıklarını tam olarak bilmiyorum ama şunu biliyorum: Bu kadınlara saldırmadım.”

Noth’un rol aldığı Sex and The City yıldızları Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristen Davis de suçlayanlara desteklerini birlikte dile getirdiler.

İlginizi Çekebilir Cinsel tacizle suçlanan Chris Noth, yer aldığı diziden de kovuldu

İlginizi Çekebilir Sex and the City oyuncuları Chris Noth'a yönelik taciz iddialarıyla ilgili konuştu