Chris Pratt son işiyle gurur duyduğunu söylüyor

Super Mario Bros.'un yeni sesi olarak açıklandıktan sonra çalışmalara başlayan Chris Pratt, projeyle ilgili açıklamalar yaparken yaptığı işten memnun olduğunu ve gurur duyduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Universal ve Illumination’ın ünlü video oyunu serisi Super Mario Bros’tan uyarlanan yeni filmin seslendirme kadrosunda yer alan Chris Pratt, projeyle ilgili açıklamalar yaptı.

21 Aralık’taki vizyon tarihi 2023 Paskalya hafta sonu olan 7 Nisan’a ertelenen filmdeki baş karakteri senelerce Charles Martinet seslendirmişti. Ancak yeni filmde, görevi devralan Pratt, şunları söylüyor: “Karakteri önceki tekrarlarından ayırt etmek için yönetmenler Michael Jelenic ve Aaron Horvath ile çalıştık. Yönetmenlerle çok yakın çalıştım ve birkaç şey denedim ve gerçekten gurur duyduğum ve insanların görmesini ve duymasını bekleyemediğim bir şeye ulaştım.”

Seslendirme kadrosunda Pratt’e, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black ve Seth Rogen gibi isimler eşlik ediyor.

Film Universal Pictures ve Nintendo tarafından ortaklaşa finanse edilecek ve Universal Pictures tarafından dünya çapında piyasaya sürülecek.

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