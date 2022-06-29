Christian Bale, yeniden Batman olmak için tek şartını açıkladı

2005'ten 2012'ye kadar Batman rolüyle beyaz perdede görünen Oscar ödüllü oyuncu Christian Bale, bir Batman filminde daha rol alması için tek bir şartı olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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“Kara Şövalye” üçlemesinde başrol yer alan Christian Bale, yakın zamanda verdiği bir röportajda tekrar eski rolüne dönmek için tek bir şartı olduğunu anlattı: “Nolan ile bir anlaşmam vardı. ‘Bunu yapacak kadar şanslıysak, üç film çekelim. Ve sonra uzaklaşalım. Çok fazla oyalanmayalım’ dedik. Ama, Nolan ‘Biliyor musun, anlatacak başka bir hikayem daha var’ deseydi ve o hikayeyi benimle anlatmak isteseydi, katılırdım.”

Bale’ın başrolde yer aldığı ve yönetmenliğini Christopher Nolan’ın yaptığı üçleme; Batman Başlıyor (Batman Begins), Kara Şövalye (The Dark Knight) ve Kara Şövalye Yükseliyor’dan (The Dark Knight Rises) oluşuyor. Nolan ve Bale üçlemeyi tamamladıktan sonra Batman rolünde önce Ben Affleck ve geçtiğimiz aylarda da Robert Pattinson görüldü.

Pattinson’ın rol aldığı film eleştirmenlerden tam not alırken gişede de dikkat çeken bir başarı yakaladı. Bale, Pattinson’ı “The Batman”de henüz görmediğini itiraf etse de mutlaka izleyeceğini belirterek Pattinson’a övgülerde bulundu: “Robert kesinlikle harika bir aktö. Birbirimize rastladık, biraz konuştuk.”

Bale, henüz Nolan ile dördüncü bir film ile ilgili hiç konuşulmadığını da belirtti. Ancak ünlü oyuncu yakın zamanda başka bir çizgi roman evrenine girmek üzere. Bale, “Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü”nde (Thor: Love and Thunder) rol alıyor.

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