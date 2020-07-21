Christopher Nolan’ın yeni filmi ‘Tenet’ bir kez daha ertelendi

Christopher Nolan’ın yeni filmi ‘Tenet’ bir kez daha ertelendi

Christopher Nolan’ın merakla beklenen yeni filmi Tenet, vizyon takviminden çıkarıldı. Salgın nedeniyle uzun süre gösterim tarihi ertelenen filmin 17 Temmuz’da vizyona girmesi planlanıyordu.

Tenet, salgının seyri nedeniyle sinema salonlarının bu tarihe kadar açılamayacağı anlaşılınca, filmin vizyın tarihi önce 31 Temmuz’a, kısa bir süre sonra da 12 Ağustos’a ertelenmişti. ABD’deki corona virüsü vaka sayılarının hızla artması, Warner Bros.’un filmi belirsiz bir tarihe ertelemek zorunda kalmasına neden oldu.

Interstellar, Inception, Dunkirk ve The Dark Knight üçlemesi gibi başarılı filmlerin yönetmeni Nolan’ın bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli filmlerden biri olan Tenet’ın başrolelrinde Robert Pattinson ve John David Washington yer alıyor.