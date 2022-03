Christopher Nolan’ın yeni filminin kadrosu neredeyse tamamlandı

Ünlü yönetmen Christopher Nolan yeni projesi Oppenheimer için son olarak Guy Burnet ve Danny Deferrari'yi de kadroya ekleyerek tam bir yıldızlar takımı oluşturuyor.

Aralarında Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Benny Safdie, Josh Hartnett, Dane DeHaan, Jack Quaid, Matthew Modine, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden ve Cillian Murphy’nin bulundupu oyuncu kadrosu Nolan’ın yönetmenliğinde kamera karşısına geçecek.

Nolan’ın Kai Bird ve Martin J. Sherwin’in Pulitzer Ödüllü kitabı American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’a dayanan filmde Cillian Murphy, Manhattan Projesi’ndeki çalışmaları büyük başarı elde eden teorik fizikçiyi oynuyor.

Nolan’ın filminin kadrosuna katılan Deferrari, dünyanın ilk nükleer reaktörünün yaratıcısı olan İtalyan fizikçi Enrico Fermi’yi oynuyor. Burnet’in oynadığı karakterle ilgili ayrıntılar ise açıklanmadı. Filmin 21 Temmuz 2023’te vizyona girmesi planlanıyor.

