Çiçero ‘motor’ dedi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünya siyaset tarihine yön verip 2. Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Türk casus İlyas Bazna'nın hayatını konu alan Çiçero filminin çekimlerine İstanbul’da başlandı. ‘Gemide’, ‘Lalelide Bir Azize’, ‘Dar Alanda Kısa Paslaşmalar’, ‘Gecenin Kanatları’ gibi Türk sinemasında pek çok önemli filme imza atan Serdar Akar'ın yönettiği Çiçero’nun senaryosunu Gürkan Tanyaş yazdı.

Çekimleri devam eden Çiçero’nun yapımcısı Mustafa Uslu ve oyuncu eşi Sinem Uslu setin ilk günü ekibi yalnız bırakmadı.

Filme ismini veren İlyas Bazna rolünü üstlenen Erdal Beşikçioğlu'na Burcu Biricik eşlik ediyor. Ayrıca filmde Ertan Saban, Tamer Levent, Cem Kurtoğlu, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Ulay, Altan Erkekli, Mehmet Esen, Selen Öztürk, Çiğdem Selışık Onat, Levent Ülgen, Açelya Özcan gibi isimler bulunuyor.