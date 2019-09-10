Çiftlik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çiftlik mi, çiflik mi?

Çiftlik nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çiftlik mi, çiflik mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘çiftlik’dir. Çiftlik mi, çiflik mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çiftlik'dir.

ÇİFTLİK NE DEMEK:

1- Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanlarının da oturması için evler bulunan geniş toprak parçası.

2- Çift olma durumu.

3- Kolaylıkla yarar sağlanabilen yer.

ÇİFTLİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “çiftlik mi, çiflik mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çiftlik şeklinde olmalıdır.

çiflik (Yanlış kullanım)

çiftlik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bir büyük hayalim var! Güzel bir çiftlik almak ve hayatımın geri kalanını o çiftlikte geçirmek.”