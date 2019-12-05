Çiğdem Toker’in kitabına yoğun ilgi

SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker’in ‘’Kamu İhalelerinde Olağan İşler’’ isimli kitabı için Ankara Mimarlar Odası lokalinde tanıtım ve imza günü düzenlendi.

SÖZCÜ yazarı Çiğdem Toker'in “Kamu İhalelerinde Olağan İşler” isimli kitabı için Ankara Mimarlar Odası ev sahipliğinde tanıtım ve imza günü düzenlendi. Büyük ilgi gören kitabın tanıtımına katılan konuklar Toker ile sohbet de etti.

Kitabın yayıncısı Tekin Yayınevi tarafından organize edilen törene CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Milletvekilleri Gamze Taşçıer, Murat Emir, Sezgin Tanrıkulu, Utku Çakırözer, HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ile eski milletvekilleri Aylin Nazlıaka ve Rıza Türmen de katıldı.

Tanıtım ve imza gününde Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu eski Başkanı Abdülhalik Berber, Hazine Müsteşar eski Yardımcısı Hakan Özyıldız, MASAK eski Başkanı Ali Nejat Coşkun, Bütçe ve Mali Kontrol eski Genel Müdürü Durmuş Öztek ile Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman ve Ankara Tabip Odası başkanı Vedat Bulut da yer aldı.