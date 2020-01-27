Ciğer nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ciğer mi, ciyer mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ciğer'dir.
CİĞER NE DEMEK:
1- Akciğerlerle karaciğerin ortak adı.
2- Hayvanlarda akciğer, yürek ve karaciğerin oluşturduğu takım.
3- Yürek, iç.
CİĞER NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin ciğer mi, ciyer mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ciğer şeklinde olmalıdır.
ciyer (Yanlış kullanım)
ciğer (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Akşam işten eve dönerken kasaptan kedileri için ciğer aldı.”