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Ciğer nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ciğer mi, ciyer mi?
Ciğer nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre ciğer mi, ciyer mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘ciğer’dir. Ciğer mi, ciyer mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 27 Ocak 2020 - 12:48

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘ciğer'dir.

CİĞER NE DEMEK:

1- Akciğerlerle karaciğerin ortak adı.

2- Hayvanlarda akciğer, yürek ve karaciğerin oluşturduğu takım.

3- Yürek, iç.

CİĞER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin ciğer mi, ciyer mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı ciğer şeklinde olmalıdır.

ciyer (Yanlış kullanım)
ciğer (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Akşam işten eve dönerken kasaptan kedileri için ciğer aldı.”

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