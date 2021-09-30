Çığlık filminin evi 5 dolara kiralanabilecek

Çığlık (Scream) filmi 25. yılını kutlamak için farklı bir etkinlik düzenliyor ve filmdeki sahnelerin geçtiği evi 3 günlüğüne kiraya çıkarıyor.

Sozcu.com.tr

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1996 yılında vizyona giren ve sinema tarihinin kült filmleri arasında yer almayı başaran Çığlık filminin 25. yılını kutlamak için filmde kullanılan ev, Airbnb’de üç geceliğine 5 dolara kiralanabilecek.

27, 29 ve 31 Ekim’de ev, gerçek “Çığlık” deneyimini yaşayacak dört kişiye kadar misafir ağırlayacak.

4900 metrekarelik malikanenin, hayalet suratı desenli vitray penceresi konukları beklerken, check-in sırasında da “Scream” oyuncusu David Arquette karşılamayı gerçekleştirecek.

Airbnb’ye göre ev, 1990’lı yılların nostaljik esintisine sahip. Evi kiralayan konuklar, bir DVD paketi ve Courteney Cox ile David Arquette’in de yer alacağı bildirilen 2022 yapımı “Scream”in reklamlarını yapan posterler de dahil olmak üzere “Scream” hatıralarıyla ayrılacaklar.

Ahşap detaylara sahip 2,8 milyon dolarlık malikâne, kurgusal korku kasabası Woodsboro’da değil; gerçekte, Tomales, California’da yer alıyor.

Realtor.com’a göre evin büyük bir girişi, dört yatak odası, dört banyosu, bir kütüphanesi, üç şöminesi ve iki odun sobası bulunuyor.

Ev, kurgu gereği Tatum Riley ve Kenny Jones’un ölümlerinin yanı sıra, evin asıl sahipleri Jack ve Carolyn MacPhail’in ölümlerini de gördü. Raporlara göre çift, 1991 yılında ev inşa edildikten kısa bir süre sonra öldü.

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