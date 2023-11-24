Çığlık seti karıştı… Jenna Ortega da filmde yer almayacak

Wednesday yıldızı Jenna Ortega, Filistin paylaşımları nedeniyle Çığlık filminden kovulan arkadaşına arka çıktı. Ortega da devam filminde olmayacak.

Sozcu.com.tr

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İsrail-Filistin arasındaki gerginlik gösteri dünyasına da yansıyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Susan Sarandon’ın Filistin yanlısı bir mitingde yaptığı yorumlar nedeniyle yetenek ajansı UTA, ünlü oyuncu ile yollarını ayırmıştı. Bella Hadid’in de çatışmalara tepki göstermesi nedeniyle Dior ile anlaşmasının son bulduğu basına yansımıştı.

Şimdi de Melissa Barrera’nın Filistin paylaşımları yüzünden Çığlık 7 filminden çıkarılması dikkat çekiyor.

Ancak Barrera’yı rol arkadaşı Jenna Ortega yalnız bırakmadı ve filmden çıktı.

Jenna Ortega’nın artık Çığlık filminde yer almaması bekleniyor. Haber, rol arkadaşı Melissa Barrera’nın sosyal medyada İsrail-Filistin hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle korku serisinden kovulmasından bir gün sonra geldi.

Ancak bazı haberlere göre de 21 yaşındaki Ortega, Netflix’in popüler dizisi Wednesday’in ikinci sezonu ile film çekimleri çakıştığı için devam filminden çekildi.

Barrera, Instagram’daki bir gönderisinde Gazze’ye toplama kampı gibi davranıldığını yazmıştı. Bir diğerinde de şöyle dedi: “Batı medyası yalnızca İsrail tarafını gösteriyor.”

Çığlık filminin yönetmeni Christopher Landon ise X üzerinden haberlere şu şekilde yanıt verdi: “Bu benim açıklamam: Her şey berbat. Bu benim vereceğim bir karar değildi.”

Çığlık filminin stüdyosu Spyglass’tan bir sözcü de yaşananlar üzerine, “Spyglass’ın duruşu net bir şekilde açık: Antisemitizme veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost çarpıtmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye yanlış göndermeler de dahil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına sıfır toleransımız var” dedi.

Ortega’nın başrolde yer aldığı Wednesday’in ikinci sezonunun 2024’ün sonlarında yayınlanması bekleniyor.

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