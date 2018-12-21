Cihat Aşkın’a ‘Aydınlanma Ödülü’

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(ADD) Beşiktaş Şubesi'nin bu yıl 4'üncüsünü verdiği “Aydınlanma Ödülü”nü alan sanatçı Aşkın, “Mustafa Kemal Atatürk'ün algılaması saf ve berraktır. Saf ve berrak olduğu için olayları en berrak bir şekilde tahlil edebilmiş, bu tahlillerden berrak düşünceler çıkarmış, bu düşünceleri berrak fikirlere dönüştürebilmiş, bu fikirleri en net biçimde uygulamış, bu uygulamalar da en saf ve berrak biçimde tarihin sayfalarına yazılmıştır. Tarih böyle yazılır. Bilim gibi. Sanat gibi” dedi.

“Aydınlanma Ödülü”, 2015'te Gülriz Sururi’ye, 2016'da Mehmet Aksoy'a ve 2017'de de Hıfzı Topuz’a verilmişti.