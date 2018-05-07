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Cihat Tamer’den çarpıcı açıklama: “Toplum mazoşist”
Cihat Tamer’den çarpıcı açıklama: “Toplum mazoşist”
Usta oyuncu Cihat Tamer, yozlaşan dizi sektörü ve toplum üzerindeki etkilerine değindi. Türkiye'nin en saygın oyuncuları arasında bulunan Tamer, "Değerleri çabuk tüketiyoruz. Biraz mazoşist bir toplumuz, eziyetten zevk alıyoruz." dedi.
Kültür Sanat 7 Mayıs 2018 - 12:40

Oyuncu Cihat Tamer, yeni dönem dizilerini eleştirdi. Tamer, “Bu iş artık oyuncuya bakmaz, senaryoya bakar” dedi. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Tamer, “Diziler de kısırdöngüye girdi. 3. bölümde kaldırılıyor. Koskoca ‘Fatih' dizisi kaldırıldı. Ben pek dizi seyretmem ama bence bu iş artık oyuncuya bakmaz, senaryoya bakar. Sadece Kenan'la (İmirzalıoğlu), Kıvanç'la (Tatlıtuğ) olmaz. Seyirci artık bıktı, yemiyor” dedi.

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Toplumun artık değerleri çok hızlı tükettiğini savunan Tamer, şiddet odaklı senaryolara da gönderme yaptı. Usta oyuncu şöyle konuştu: “Çabuk tüketiyoruz. Biraz mazoşist bir toplumuz, eziyetten zevk alıyoruz. Şarkılarımız, türkülerimiz, filmlerimiz acıklı. Perihan Abla, Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları'ndan sonra çok dizi yaptım, hiçbiri sürmedi. Kültürümüz yozlaştı. ‘Bizimkiler'den 17, ‘Mahallenin Muhtarları'ndan 13 kişi vefat etmiş. Kuşak olarak da azaldık. Dert yanmıyorum ama üzülüyorum. Biz görmedik o paraları. Ki eğitimliyiz, en iyi tiyatrolarda oynamışız. Fakat maalesef mankenlikten gelme güzel, yakışıklı arkadaşlarımız başrol oynuyor”…

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Son güncelleme: 12:45 - 07.05.2018
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