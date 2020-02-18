Çikolata nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çikolatamı, çukulata mı?

Çikolata nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çikolatamı, çukulata mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘çikolata’dır. Çikolata mı, çukulata mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çikolata'dır.

ÇİKOLATA NE DEMEK: Kakaonun içerisine şeker, süt, fıstık, fındık vb. katılarak yapılan bir tür tatlı yiyecek.

ÇİKOLATA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin çikolatamı, çukulata mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çikolata şeklinde olmalıdır.

çukulata (Yanlış kullanım)

çikolata (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bayramlarda kapı kapı dolaşır şeker ve çikolata toplardık.”