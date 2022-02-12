Çin, televizyon yıldızlarının kazançlarını ve sosyal medya paylaşımlarını sınırladı

Çin'de bir oyuncunun 25 milyon dolarlık maaş aldığının ortaya çıkmasından sonra yapılanı protestolar sonuç verdi. Televizyon yıldızlarının maaşlarına sınırlamalar getirildi.

Sozcu.com.tr

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Çin, ünlülerin sosyal hayatlarına ve maddi kazançlarına sınırlamalar getiriyor. Uzun süredir vergi kaçakçılığıyla ve Hollywood yıldızlarını bile geçen kazançlarıyla ülkenin gündeminden düşmeyen ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımları ve kazançları, yetkililer tarafından sınırlandırıldı.

Geçtiğimiz yıl Çin’in önde gelen yıldızlarından Zheng Shuang’ın 77 günde 25 milyon dolar kazanması ülke gündemine oturmuştu. Ülkede ünlü isimlerin vergi kaçırdıkları iddia edilirken Shuang’ın kazandığı söylenen para tartışma yaratmıştı. Shuang ayrıca 2019-2020 yılları arasında vergi kaçakçılığı nedeniyle de Pekin yetkilileri tarafından 34 milyon sterlinlik bir para cezasına çarptırılmış ve yapımcılara oyuncuya bir daha iş vermemeleri emredilmişti.

MAAŞLARI SINIRLANDI

Birbirini takip eden protestolardan sonra Çin, TV yıldızları için yeni bir sınırlama getirdi. Ulusal Radyo ve Televizyon İdaresi tarafından yayınlanan önümüzdeki beş yıllık TV prodüksiyon planları, oyuncu ücretlerini toplam prodüksiyon bütçesinin yüzde 40’ı ile sınırlandırdı.

South China Morning Post’un haberine göre, bu hafta açıklanan planlarda, başrol oyuncusunun maaşının tüm kadronun toplam kazancının yüzde 70’ini geçemeyeceği belirtildi.

Çin’in yeni önlemleri, gösteri dünyasından isimlerin sık sık vergi kaçakçılığı ile gündeme gelmelerinden sonra gerçekleşti. Devlet Radyo, Film ve Televizyon İdaresi; vergi kaçakçılığına ve yüksek ücretlere karşı sıfır tolerans olduğunu ekledi. Geniş çaplı baskıdan önce, vergi kaçakçılığı eğlence endüstrisindeki birçok tanınmış şahsiyetin kariyerini batırmıştı.

ÜNLÜ İSİMLER ARASINDA VERGİ KAÇAKÇILIĞI ÇOK YAYGIN

2018’de, Tayvanlı aktör Huo Jianhua ve aktris Zhou Xun’un toplam 47,1 milyon dolara mâl olan yapımdan 7,8’er milyon dolar ödendi.

Aralık ayında, Viya, vergi kaçakçılığı nedeniyle 160 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Çin’in güneyindeki Hangzhou kentindeki vergi dairesine göre, gerçek adı Huang Wei olan internet ünlüsü, 2019 ve 2020 yıllarında kişisel gelirini gizlediği için para cezasına çarptırıldı.

Weibo’da 18 milyondan fazla takipçisi ve Taobao’da 80 milyondan fazla takipçisi olan influencer, olanlar için o dönemde özür diledi. Weibo hesabında, “Vergi yasalarını ve düzenlemelerini ihlal ettiğim için çok üzgünüm. ‘Vergi makamları tarafından yapılan cezayı kesinlikle kabul ediyorum” dedi.

İki influencer’ın geçen yıl kişisel vergi kaçakçılığı nedeniyle soruşturma altında olduğu ve birlikte yaklaşık 100 milyon yuan para cezasına çarptırıldıkları bildirilmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İÇİN YENİ KURALLAR GELDİ

Pekin, ayrıca bu yılın başlarında şarkıcı Kris Wu’nun tecavüz şüphesiyle tutuklanmasından sonra Çin’in önde gelen yıldızlarına sınırlamalar getirmek için de çalışıyor. Hayran kültürü aşırılığı olarak adlandırılan durumu engellemek için ünlü isimlere yeni kurallar getiriyor. Kısıtlamanın bir parçası olarak Çin, ünlülerinin servetlerini sosyal medyada sergilemelerini yasakladı.

Ülkedeki ünlülerin sosyal medyada zenginliklerini göstermelerine veya abartılı zevklere izin verilmeyeceği duyuruldu. Kurallar ayrıca ünlülerin yanlış veya özel bilgiler yayınlamalarını, hayranları diğer hayran gruplarına karşı kışkırtmalarını ve söylentiler yaymalarını da engelliyor.

SOSYALİST DEĞERLERİ TEŞVİK ETMELERİ BEKLENİYOR

Buna ek olarak ünlülerin sosyal medya hesaplarının doğru kamuoyu yönelimine bağlı kalması, sosyalist temel değerleri teşvik etmesi ve sağlıklı bir tarz ve zevki sürdürmesini de istiyor.

Eylül ayında, ünlüler, Komünist Parti’nin ev sahipliğinde düzenlenen bir eğlence endüstrisi sempozyumunda, paraya tapınma, hedonizm ve aşırı bireycilik gibi yozlaşmış fikirlere karşı çıkmaları gerektiği konusunda uyarılmışlardı.

Pekin’deki toplantı “Partiyi sev, ülkeyi sev, ahlâkı ve sanatı savun” sloganına sahipti.

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