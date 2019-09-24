Cinayet Süsü’nden yeni fragman
Ali Atay’ın Limonata ve Ölümlü Dünya filminin ardından üçüncü kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu Cinayet Süsü filminin fragmanı yayınlandı.
Cinayet Süsü’nün senaryosunu Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit kaleme aldı.
Tüm beceriksizlikleri ve yanlış yöntemleriyle ülke tarihinin en gizemli seri katil vakalarından birini çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu edinen filmde Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit, Mehmet Özgür, Mert Denizmen gibi isimler yer alıyor.
Cinayet Süsü, 25 Ekim 2019 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.