Çin’de 14 antik mezar kalıntısı bulundu

Arkeologlar, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde, Doğu Han Hanedanlığı (25-220) ile Tang Hanedanlığı (618-907) arasına tarihlenen 14 mezar buldu.

Sozcu.com.tr

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Eyalet arkeoloji ve kültürel kalıntılar enstitüsüne göre, Leiyang kentindeki bir mezar kompleksinde 8 mezar kazıldı. Mezarlarda çanak çömlek, porselen ve bronz eşyalar da dahil olmak üzere 130’dan fazla kalıntı ortaya çıkarıldı.

Enstitü bünyesindeki mezar kompleksinin arkeoloji ekibinin başkanı Chen Bin, Doğu Han Hanedanlığı’na ait altı mezarın tuğla mezarlar olduğunu ve bunların üçünün sahiplerinin aynı aileden olabileceğini söyledi.

Chen, “Bu kazı, güney Hunan’daki insanların cenaze geleneklerinin yanı sıra, dönem boyunca ekonomik kalkınma ve kültürel alışveriş seviyelerini daha iyi anlamak için büyük önem taşıyor” dedi.

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