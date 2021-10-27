Çin’den Dune afişine sansür

Hollywood filmi Dune'da rol alan siyahi aktrisin, Çin'de izleyiciler için yayınlanan afişten çıkarıldığı bildirildi. Çin devlet medyası iddiaları reddetse de posterin Çin versiyonunun Warner Bros mu yoksa Çin'deki dağıtımdan sorumlu firma tarafından mı tasarlandığı belli değil.

Sozcu.com.tr

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45 yaşındaki Sharon Duncan-Brewster, Frank Herbert’in 1965 yılında yayımlanan romanından, Denis Villeneuve’nin uyarladığı filmde Dr Liet Kynes’ı oynuyor. Oyuncu, Birleşik Krallık ve ABD’de yayınlanan afişte öne çıkıyor, ancak raporlara göre, Çin’de filmin tanıtımından kaldırıldı.

Duncan-Brewster’ın imajının posterden kaldırılması, Çin’in Afrika ile olan ilişkisini inceleyen ABD merkezli organizasyon China Africa Project tarafından vurgulandı.

İddiaya yanıt veren Çin devlet medyası, bunun bir karalama olduğunu söyledi. Ancak, yeni posterin Warner Bros tarafından mı, yoksa Çin’deki dağıtımdan sorumlu firma olan Legendary East tarafından mı tasarlandığı belli değil.

ÇİN’DEKİ POSTERLERE İLK DEFA SANSÜR UYGULANMIYOR

Dune’nin posterindeki değişikliğin nedeni ve kim tarafından yapıldığı kesin bir şekilde belli olmasa da Çin’de yaşanan ilk sansür değil.

Daha önce de siyahi yıldız John Boyega’nın rol aldığı Sar Wars The Force Awakens filmine ait afiş, Çin’de değişikliğe uğramıştı. 2015 yılında, Star Wars filminde Finn’i oynayan Boyega, Çin afişinde çok daha az belirgin bir şekilde yer aldı.

Hatta bu hareket ırkçılık suçlamalarına yol açtı.

HOLLYWOOD’A SERT ELEŞTİRİLER

Hollywood daha önce Çinli yetkilileri yatıştırmak için filmlerinde değişiklik yapmakla suçlanmıştı. Geçen yıl Marvel’ın, 2016 filmi Dr Strange’deki Tibetli bir karakteri, filmin Çin’deki başarı şansına zarar vereceğinden korktuğu için değişiklikler yaptığı iddia edilmişti.

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