Çin’den yeni bir sansür: Dövüş Kulübü’nün sonunu değiştirdiler

Çinli izleyicilere sunulan filmin yeni bir versiyonu, orijinal filmin anarşist mesajını değiştiriyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

David Fincher’ın 1999 tarihli kült klasik filmi Dövüş Kulübü’nün (Fight Club) sonu Çin’de değiştirildi ve hayranlar arasında öfkeye yol açtı.

Filmin Çin’deki hayranları, hafta sonu boyunca, Tencent Video akış platformunda yeni kullanıma sunulan Brad Pitt ve Edward Norton filminin yeni bir versiyonunun sunulduğunu ve anarşist mesajının değiştirildiğini görünce öfkelendiler.

Çin’deki yeni versiyonunda anlatıcı, “Polis tüm planı hızla anladı ve bombanın patlamasını başarıyla önleyerek tüm suçluları tutukladı” diyerek filmi bitiriyor. Ardından, anlatıcı Tyler’ın psikolojik tedavi için bir akıl hastanesine gönderildiğini ve daha sonra taburcu edildiğini ekliyor.

Devletin zafer kazandığı yeni son, pek çok Çinli izleyici arasında öfkeye yol açtı.

Bir izleyici Tencent Video’ya “Bu çok çirkin” yorumunu yaptı. Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da bir kullanıcı, “Tencent Video’daki Dövüş Kulübü bize sadece sahneleri silmediklerini, aynı zamanda eklemeler yaptıklarını da gösteriyor” dedi.

Hükümet sansürünün alternatif bir son mu emrettiği yoksa orijinal filmin yapımcılarının değişiklikler mi yaptığı belli değildi. Tencent konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Hollywood stüdyoları, Pekin’in sansür engellerini aşma ve milyonlarca Çinli tüketiciye erişim sağlama umuduyla sıklıkla alternatifler yayınlıyor.

İlginizi Çekebilir Çin'den Dune afişine sansür