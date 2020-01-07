Çinekop nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çinekop mu, çinakop mu, çinokop mu?

Çinekop nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre çinekop mu, çinakop mu, çinokop mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘çinekop’tur. Çinekop mu, çinakop mu, çinokop mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘çinekop'tur.

ÇİNEKOP NE DEMEK: Lüferin küçüğü (Temnodon altator).

ÇİNEKOP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin çinekop mu, çinakop mu, çinokop mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı çinekop şeklinde olmalıdır.

çinokop (Yanlış kullanım)

çinakop (Yanlış kullanım)

çinekop (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Bu aylarda en çok çinekop balığının yenmesini tavsiye ediyorlar.”