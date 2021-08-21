‘Çingene Kız’ Amerika’ya gönderildi

Gaziantep'teki 60 yıl önce kaçak kazılarda bulunarak yurt dışına kaçırıldıktan sonra yapılan girişimler sonucu kente getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin 12 parça replikası, ABDnin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi'ne gönderildi.

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Fırat Nehri kıyısında 1960’lı yıllarda bulunan Zeugma Antik Kenti’nde kaçak kazılarla ortaya çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik, Bowling Green Devlet Üniversitesi’nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle mozaikler 2018 yılı Kasım ayında Gaziantep’e getirildi.

Yapılan anlaşma kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’na bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi ekibi tarafından Fırat Nehri kıyısından toplanan ve dönemini yansıtan taşlarla moziklerin orijinaline yakın replikaları üretildi.

Replikalar, sandıklara yerleştirildi. Kamyona yüklenen parçalar, törenle Wolfe Sanat Merkezi’nde sergilenmesi için ABD’ye gönderildi. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi bahçesinde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak ve görevliler katıldı.



‘HER ESER GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR’

Gaziantep’te bulunan eserlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Vali Davut Gül, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kültür Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda eserlerimiz Türkiye’ye getirildi. Gaziantep’teki her eser gün yüzüne çıkartılıyor. Karkamış Antik Kentimizi büyükşehir belediyemizle beraber karşılama alanı yapıp üzerini kapatıyoruz. Karkamış’ta müze yapılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Zeugma Mozaik Müzesi’nde çok güzel karşılama alanı yapıldı. Zeugma’ya daha kolay ulaşılması için 8 kilometrelik kültür ve turizm yolu planlamasına başlandı. Fırat Nehrinin incisi Rumkale’nin restorasyonu tamamlanmasıyla ilgili olan kalan kısım bu sene ihaleye çıkartıldı. Çok güzel şekilde ortaya çıkan eserlerin eksik kalan kısımları tamamlanacak. Bu çalışmalar tamamlandığında Rumkale’den Karkamış’a kadar kültür vadisi ortaya çıkmış olacak” diye konuştu.

DHA



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