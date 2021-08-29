Çingene Kızı’nın kopyaları ABD’ye gitti

Çingene Kızı’nın aslı Türkiye’de replikası ABD’de sergilenecek. Gaziantep'te 60 yıl önce yurt dışına kaçırıldıktan sonra yapılan girişimler sonucu kente getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin 12 parça replikası, ABD’ye gönderildi...

Ahmet KAYA

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Zeugma Antik Kenti’nde kaçak kazılarla ortaya çıkarıldıktan sonra yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik, Bowling Green Devlet Üniversitesi’nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle mozaikler 2018 yılı Kasım ayında Gaziantep’e getirildi. Böylelikle, “Çingene Kızı” mozaiği panosunun 12 tablosu hem Türkiye, hem de ABD'de ziyaretçileriyle buluşabilecek. Mozaiklerin gönderilmesi nedeniyle düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Gaziantep'in her yeri tarih dolu. Bunları turizme kazandırıyoruz. Gaziantep geçmişte olduğu gibi, gelecekte de tarihi dokusuyla göz kamaştıran bir kent olacak” dedi.

TÜRKİYE’NİN MONA LİSA’SI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında, “Çingene Kızı bizim milletimizin Mono Lisa’sıdır .Bu eserlerimiz yalnızdı. 60 yıllık hasretle ailesine kavuşmayı bekliyordu. Üniversite ile yaptığımız protokol ile bu 12 parçanın Çingene Kızı’nın ailesinin buraya gelmesinde Kültür Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı talimatıyla ailesine kavuşturuldu. Bizim de onlara verdiğimiz çok önemli söz vardı. Bu eserlerin replikasını yapıp buradaki Fırat Nehri’nin taşlarından mozaik ustalarımız aracılığıyla orijinaline uygun bir şekilde yapıldı. Orijinalini aratmayacak bu eserleri verdiğimiz söz üzerin Amerika'ya Bowling Green Üniversitesi'ne gönderdik” dedi.