Çinli platformdan tepki çeken yarışma… Squid Game’i birebir kopyaladılar

Çinli dijital yayın platformu Youku, Squid Game'i birebir kopyaladıkları Squid Victory yarışma programıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Netflix’in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, bir kopyalama iddiasıyla gündemde.

South China Morning Post’un haberine göre, Netflix Çin’de yasak olmasına rağmen milyonlarca kişi Squid Game’i izlemiş durumda. Diziye olan ilgiyi fark eden yerel dijital platform Youku da harekete geçti.

Yaklaşık 90 milyon kullanıcısı bulunan Youku, Squid Victory isimli bir programın tanıtımlarına yer verdi. Yetişkinlerin çocuk oyunları oynayacağı program, afişiyle de Squid Game’le birebir benzerlik gösterince, diziyi kopyaladıkları yönünde eleştirilerin hedefi oldu.

Çin’in sosyal medya platformu Weibo’daki pek çok kullanıcı, Youku’nun bu adımının ‘utanç verici’ olduğu görüşünde birleşti.

ADI VE AFİŞİ DEĞİŞTİRDİLER



Eleştiriler sonrası açıklama yapan Youku, ortaya çıkan görsellerin ön tasarımlar olduğunu söyleyerek yanlış anlaşılma nedeniyle özür dilediklerini duyurdu. Şirket, programın isminin de Game’s Victory olarak değiştiğini aktardı.