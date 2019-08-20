Çinli ve yabancı yayıncılar işbirliğini güçlendiriyor

“2019 Çince kitapları dünyaya tanıtma planı” kapsamındaki “yabancı uzmanlar semineri” dün başkent Beijing’de düzenlendi.

Türkiye dâhil 30’dan fazla ülkeden gelen 60’dan fazla yabancı yayıncı ile akademi ve kültür kurumlarından temsilciler, yayıncılık alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve dünyaya Çin’in tanıtılması gibi konularda fikir alışveriş bulundu. Her yıl Beijing Uluslararası Kitap Fuarı arifesinde düzenlenen yabancı uzmanlar semineri, Çin ile yabancı yayıncılar arasında bir diyalog platformu oluşturmayı amaçlıyor. Bu yılki seminerin ana teması “Çin’de uluslararası yayıncılığın 70 yılı, medeniyetler arası iletişim ve tecrübe paylaşımı” olarak belirlendi.

Güney Kore’nin Beijing Büyükelçiliği Müsteşarı ve Güney Kore Çin Kültür Merkezi Başkanı Han jae-heuk, Çin’in yeni yayın tarzlarını şöyle değerlendirdi: “Bugün Çin’de herhangi bir kitabevine gittiğinizde her bir kitabın güzel bir tasarımı olduğunu görebilirsiniz. İnternet ve yeni medya yoluyla yayıncılık tarzı da değişiyor. WeChat, HimalayaFM, NetEast gibi edebiyat platformları oldukça ilginç. Gençler sesli kitap yoluyla okumaya özeniyor.”

Dünyanın Çin’i daha iyi anlayabilmesi için Çince kitapları dünyaya tanıtma planı 2006 yılından beri uygulanıyor. Daha fazla Çin kitabı söz konusu planla dünyaya gidiyor.

‘MUSTAFA KEMAL KİTABI ÇİNCE OLARAK BASILACAK’

Türkiye’den Kırmızı Kedi Yayınevi’nin yöneticisi Haluk Hepkon, Çin’de birçok yayın kuruluşuyla işbirliği yaptığını ve Çin’den gelen kitapların Türkiye’de daha da popüler olacağını ifade ederek şunları söyledi: “Çin edebiyatına ilgi bence artıyor. Mesela Mo Yan’ın yayınlanması, yine Yu Hua’nın farklı yayınevleri tarafından yayınlanması, böyle birçok yazarı artık Türk okuru tanıyor, ilgiyle izliyor. Intercontinental Press ile birlikte Kırmızı Kedi’ye ait İstanbul ve Ankara’daki kitapçılarda ‘That’s China’ köşesi açıldı. Bunlar da çok ilgi görüyor.” Öte yandan Çinli okurların da Türk kültürüne ilgisinin yoğun olduğunu belirten Hepkon, bu sene Türkiye'de en çok satan kitap olan Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal adlı kitabının da yakında Çince olarak okurlarla buluşacağı haberini verdi.

Konfüçyus’un düşüncesi ve konuşmaları olan Lunyu ve Sun-tzu’nun Savaş Sanatı gibi Çin’in geleneksel klasik eserlerinin Türkçeye çevrildiğini dile getiren Haluk Hepkon, daha fazla Çince kitabın Türkçeye çevrildiğini görmek ve daha fazla Türk gencinin ilgisini Çin kültürüne ve Çin’in gelişimine çekmek istediklerini söyledi.

2018 yılının sonu itibariyle Çinli yayın kuruluşları 82 ülkedeki 700’den fazla yayın kuruluşuyla 3 bin 200 projede işbirliği yaptı.