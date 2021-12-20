Cinsel saldırıyla suçlanan oyuncu Chris Noth’a bir şok daha: 12 milyon dolar kaybetti

Sex and the City dizisi ve film serisinde canlandırdığı "Mr. Bir" karakteriyle şöhrete kavuşan oyuncu Chris Noth hakkındaki cinsel taciz iddiaları artıyor... Noth hakkındaki cinsel saldırı iddiaları sonrasında, ünlü oyuncunun sahibi olduğu tekila markasını satma planları da suya düştü.

Sozcu.com.tr

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Bir döneme damga vuran Sex and the City dizisinde başrolü üstlenen isimlerden biri olan ve canlandırdığı Mr. Big karakteriyle şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Chris Noth hakkındaki cinsel istismar ve taciz iddiaları gündeme bomba etkisi yarattı.

Noth’un farklı zamanlarda farklı kadınlara cinsel saldırıda bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, ünlü oyuncunun kurucusu olduğu tekila markasını satma planlarının da suya düştüğünü aktardı.

Markanın yüzü de olan Noth’un kısa bir süre önce tekila şirketini 12 milyon dolara satmak için masaya oturduğu ve müzakerelerin devam ettiği belirtildi. Fakat Noth hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında alıcının, “Bu iddiaların ışığında bu şirketi satın almanın artık bir anlamı kalmadı. Bu konu çok ciddi bir şekilde incelenmeli” diyerek masadan kalktığı kaydedildi.

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