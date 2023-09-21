Cinsel saldırıyla suçlanan Russell Brand için polis birimi kuruldu

Ünlü komedyen Russell Brand ile ilgili ortaya atılan cinsel saldırı iddialarına her gün bir yenisi daha eklenirken gözler BBC'ye çevrildi. Ünlü yayın daha önce de Jimmy Savile'in senelerce yapığı cinsel tacizle sarsılmıştı. Brand olayı için polis, tıpkı Savile davasında olduğu gibi ayrı bir birim kurdu.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin ünlü isimlerinden biri olan Russell Brand hakkındaki cinsel taciz ve saldırı iddiaları tüm dünyayı dehşete düşürürken polis de olayı araştırmak için ayrı bir birim kurdu. Hatta olay, bir başka BBC yıldızı olan Jimmy Savile skandalına benzetilince yayın sert eleştirilerle karşılaştı.

Savile’in de çoğunluğu 18 yaşının altında olan onlarca kişiyi taciz ettiği ortaya çıkmıştı.

yılında ölen Savile’in skandalını incelemek için kurulan birim, şimdi de Russell Brand olayını inceleyecek.

Savile’in korkunç taciz saltanatı, 1959’da 13 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği zamana kadar uzanıyordu.

Savile’in kadın kurbanlarından 21’i 15 yaşında veya daha küçüktü; en küçüğü sekiz yaşındaydı; aralarında sekiz yaşında bir çocuğun da bulunduğu erkek çocuklar da vardı.

Brand skandalında ise The Sunday Times ve Channel 4’ün incelemeleri sonucunda 2006 ile 2013 yılları arasında tecavüz, cinsel saldırı ve duygusal istismar dahil birçok suç işlediği iddia edildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA ÜNLÜ 250 İSİM VARDI

Tarihsel istismara ilişkin soruşturmaları koordine eden ulusal merkez, Jimmy Savile skandalından sonra 2014 yılında kuruldu. Hydrant Programı sözcüsü The Times’a şunları söyledi: “Son iddialara verdikleri yanıtı desteklemek için Metropolitan Polisi ile birlikte çalışıyoruz ve herhangi bir cinsel saldırı iddiasını bildirmeye hazır hisseden tüm mağdur veya hayatta kalanları öne çıkıp memurlarla konuşmaya çağırıyoruz.”

Kurulan birim için çalışan memurlar, Mart 2022 itibarıyla 9.300’den fazla şüpheliyi toplamıştı.

Bunlardan 250’si kamuoyunda tanınan kişilerdi. 58’i televizyon, sinema veya radyodan, 40’ı spor dünyasından, 37’si ulusal veya yerel politikacılardan ve 30’u da müzik endüstrisindendi.

Bu arada okula giden genç bir kızı BBC aracıyla alarak taciz etmek, bir başka kadına tecavüz etmek gibi suçlamalarla dikkat çeken Brand ile ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Bir kadın kendisini soyunma odasına kilitlediğini iddia etti.

DAHA FAZLA MAĞDUR VAR

Olayın 2008 yılında, komedyen 33 yaşındayken Batı Londra’da meydana geldiği belirtiliyor.

Sun’a konuşan kurban, “Onu uzaklaştırmaya çalışıyordum ve ‘Gitmem lazım, arkadaşımı bulmam lazım’ diyordum. Beni yere bastırıyordu. İçinde bir şeyler değişti ve çok hızlı bir şekilde çok çirkinleşti. ‘Kim olduğumu bilmiyor musun? Bunu neden yapmak istemiyorsun?’ diye başladı.”

Soruşturmada belgeselde yer alan dört mağdurdan daha fazla kadınla görüşüldüğü ancak diğerlerinin soruşturmada yer almak istemediklerine karar verdikleri belirtiliyor.

BBC Genel Müdürü Tim Davie, Brand’in 2006’dan 2008’e kadar şirkette geçirdiği sürenin tam olarak gözden geçirileceğinin sözünü verdi.

Brand oradayken kısa bir süreliğine BBC radyosunun sorumluluğunu üstlenen Genel Direktör’e, Brand’in davranışı hakkında bilgi edinmek için o dönemde daha fazla şey yapılmadığından pişman olup olmadığı soruldu.

Hem kendisi hem de etkinlikte yer alan Channel 4 patronu Alex Mahon, bu tür davranışların yayıncılık sektöründe hâlâ mevcut olmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Mahon ise şunları söyledi: “Russell Brand’e karşı ileri sürülen iddialar korkunç ve Channel 4’ün CEO’su olarak ve sektörümüzde çalışan bir kadın olarak Dispatches, The Sunday Times ve The Times makalelerinde anlatılan davranışları iğrenç ve üzücü buldum.”

Mahon, kanalının bu tür davranışları bilen herkesi doğrudan kendilerine gelmeye davet ettiğini ve insanların ihtiyaç duymaları halinde yayıncıyla anonim olarak iletişime geçebilecekleri bir süreç kurduklarını ekledi.

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