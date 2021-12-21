Cinsel tacizle suçlanan Chris Noth, yer aldığı diziden de kovuldu

Cinsel saldırı ile suçlanan Chris Noth, projelerden bir bir çıkarılıyor. Ünlü oyuncu, 12 milyon dolar kaybettikten sonra şimdi de CBS suç drama dizisi The Equalizer'dan kovuldu.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki Noth, iki kadın tarafından tecavüzle suçlandı. Kadınlardan biri, saldırı sırasında Noth’un 49 yaşında kendisinin ise sadece 22 yaşında olduğunu söyledi.

İlk saldırının 2004’te gerçekleştiği, ikinci saldırının ise Noth’un karısı Tara ile evlenmesinden üç yıl sonra 2015’te gerçekleştiği bildirildi. İki kadın da saldırıların Noth’un evlerinde gerçekleştiğini iddia ediyor.

Noth, The Hollywood Reporter’a verdiği demeçte, her iki kadınla rızaya dayalı ilişkiler yaşadığını itiraf etti. İlişkiler sırasında evli olduğunu kabul eden Noth, onlara saldırdığı yönündeki suçlamaları ise şiddetle reddetti.

YENİ SUÇLAMALAR YAPILDI

Açıklamada, “Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttiği suçlamalar kesinlikle yanlış” dedi. Ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu hikayeler 30 yıl veya 30 gün öncesine ait olabilir. Benim aşmadığım bir çizgi. Yaşananlar rızaya dayalıydı. Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanlamasını sorgulamamak zor. Neden şimdi ortaya çıktıklarını tam olarak bilmiyorum ama şunu biliyorum: Bu kadınlara saldırmadım.”

Noth, iddiaları reddetse de cuma günü üçüncü bir kadın daha ortaya çıktı ve Noth’u, 2010 yılında 18 yaşındayken Manhattan’daki bir restoranda kendisini taciz etmekle suçladı.

“0 BİR WEINSTEIN DEĞİL”

Adı açıklanmayan 30 yaşındaki Kanadalı teknoloji yöneticisi, o zamanlar 55 yaşında olan Noth’un Midtown’daki Da Marino restoranında hostes olarak çalışırken onu defalarca ellediğini iddia etti. Ayrıca, bu hafta ortaya çıkan bir makalede de 1990 ve 1995 yılları arasında eski kız arkadaşı süper model Beverly Johnson’ı dövmek, öldürmek ve vücudunu bozmakla tehdit etmekle suçlandı.

Yıldızın eski bir arkadaşı The Sun’a yaptığı açıklamada, “Wilson Los Angeles’ta ve çok üzgün… O, iyi değil. Noel’i birlikte geçirmeyi planladılar ama bu artık belli değil” dedi. Ayrıca Noth’un tüm arkadaşlarının onun yanında olduğunu ve dört kadının suçlamalarının yanlış olduğuna inandıklarını ekledi:

“O bir flört insanı, ama bir serseri değil. O bir Weinstein değil.”

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