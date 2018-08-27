“Cinsiyet ayrımcılığını” Batman ile anlatıyorlar

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2010 yılından bu yana izleyici karşısında olan Devinim Tiyatro, toplumcu sanat anlayışı içinde belirlemiş olduğu oyun repertuarına bu sezon Zeynep Kaçar’ın yazdığı, Ahmet Yapar’ın yönettiği ve Hüseyin Oçan’ın oynadığı “İd – Ego ve Süper Kahraman” oyununu da ekledi. Oyun, prömiyerini 22 Eylül Cumartesi günü Saat 20:30 da CerModern Açıkhava Sahnesi’nde yapacak.

Yazar Zeynep Kaçar, oyunda kadın gözüyle erkeklerin dünyasına bakıyor ve cinsiyetçiliğe, eril ve feodal düzene mizahi bir dille ve soyut bir bakışla değiniyor.

OYUNUN KONUSU

‘Batman’in İstanbul'da çekilecek filmi için oyuncu seçmelerine katılan ‘oyuncu’ cast odasında kilitli, kostümün içine de sıkışıp kalır. Tüm çağrıları cevapsız kalır. Zaman geçtikçe daha da sinirlenen ve içindeki diğer kişiyi “ego” yu dışarı çıkaran “oyuncu” bilinçaltından geçenleri anlatmaya başlar. O konuştukça (ya da oynadıkça!) bizler de sorular sorarız; erkek gerçekten rahat, egemen ve özgür müdür, yoksa köşeli, zorba ve çıkışı olmayan bir dünyaya mı hapsolmuştur? Erkek olmak bir üstünlük müdür? Oyunun kahramanı az homofobik, epey maço, biraz aktör, biraz soytarı, çokça şişirilmiş bir erkeklik yalanı ile çağımızın süper kahramanı mıdır? Freud; ego şahlanmış bir at üzerindeki şövalye gibidir, der. Freud'a göre “id” ya da “alt bilinç” içimizdeki doyumsuz hayvandır. Yani “id” için, yalnızca ihtiyaçlarını karşılamaya odaklı, düşünmeyen, güdüsel, o andaki tatmin duygusundan başka bir şey göremeyen hayvani tarafımızdır, diyebiliriz. Peki bir “Süper Kahraman” olarak “Batman” in “ego”ları doyuma ulaşmazsa?

